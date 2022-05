De Grient heeft een nieuw kunstgrasveldje, dankzij Gijs (10)

Woensdagmiddag trappen burgemeester Miranda de Vries, jeugdburgemeester Isabella Leppens (11) en Gijs Spierings (10) een balletje. Daarmee openen ze officieel het nieuwe kunstgras voetbalveldje in het park aan de Wildbaan in De Grient. Gijs is de initiatiefnemer. Hij vertelt: ,,Het oude veldje zat vol kuilen en werd soms modderig. We werden dan heel vies.”

Handtekeningen

Samen met een vriendje bedacht Gijs een handtekeningenactie voor een kunstgrasvoetbalveld. Hij haalde 94 handtekeningen op in de buurt. Zijn ouders hielpen hem met een begeleidende brief en stuurde die samen met de handtekeningen naar de gemeente.

Burgemeester De Vries zegt dan ook in haar toespraak: ,,Dankzij Gijs staan wij hier. Hij stuurde ons in december een brief, met zijn vraag. Je mag het wel een wonder noemen dat dit nu al voor elkaar is.” Het veldje werd gerealiseerd in het kader van het Actieplan Vitaal & Veerkrachtig. De gemeente vroeg inwoners wat nodig was om de negatieve effecten van corona te tackelen.