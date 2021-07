‘De gewassen staan er goed bij. Ook het onkruid doet het fantastisch’

BoerenpraatETTEN-LEUR - René Vermunt schrijft elke drie weken een column over het leven op de boerderij. Deze week vertelt hij over het groeiseizoen. ,,Hebben zij weleens in de natte klei gestaan om water van het land te laten?”

Na een paar hete en droge zomers hebben we dit jaar een ouderwetse Hollandse zomer. Met milde temperaturen en veel regen. Zoveel zelfs, dat ik in de weilanden wat kleine geultjes moeten graven om het overtollige regenwater naar de sloten te laten stromen. Lekker met je laarzen in de vette klei. Maar dit weer betekent dat het groeizaam is. De gewassen staan er goed bij! En niet alleen de gewassen, ook de onkruiden doen het fantastisch.

Besparing

Nu probeer ik al jaren met zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen het onkruid te lijf te gaan. In het grasland spuit ik nog alleen plaatselijk en niet het gehele weiland. Hiermee bespaar ik op middel en loonwerkkosten, maar ook belast ik daarmee de natuur veel minder.

Een probleemonkruid op mijn boerderij is de ridderzuring. Dat is een onkruid dat diep wortelt en lastig te bestrijden is. Daarnaast zijn de zaden nog vele jaren kiemkrachtig. Omdat het zo groeizaam is, is de zuring zo snel gegroeid dat spuiten geen effect meer heeft. Er rest nog maar één manier om de zuring te bestrijden voordat het gaat zaaien. En dat is handmatig uitsteken.

Gedachten laten varen

Je hebt zo weleens van die klusjes die je dan een paar uur doet per dag en dan de volgende dag weer. Leuk ? Dat niet, maar noodzakelijk. Tevens een moment om rustig je gedachten te laten gaan. Deze keer komen al die rapporten en studies over de toekomst van de veehouderij voorbij. Vele heb ik inmiddels gelezen.

Dan denk ik, wie schrijft dat allemaal op? Hebben zij weleens in de natte klei gestaan om water van het land te laten? Hebben zij weleens eelt op hun handen gekregen van het uitmesten van stallen of het steken van zuring? Pijn in de rug gekregen om dat kalfje op het laatste moment te redden tijdens de geboorte? Een nachtje slaap overgeslagen, omdat het hooi voor de regen naar binnen moet?

Vlinders

Die wetenschapper die vanaf tien hoog achter zijn bureau een rapport produceert en liefst het raam open doet en dan verwacht dat de vlinders vriendelijke binnen komen fladderen?

En als dat niet zo is, er nog een sausje biodiversiteit overheen gooit. Boeren doen dit niet goed, boeren doen dat niet goed, boeren moet verdwijnen uit dit land. Of een ieder geval uit bepaalde gebieden. Beste lezers, dit was mijn laatste bijdrage vanuit Etten-Leur. Als de rapporten en studies uitkomen, komt de volgende wellicht vanuit een klein dorpje ergens in Oekraïne.