De frikandellen top 10: liedjes met een vette bek

Rechter in vonnis wietkweker Et­ten-Leur: 'Drugscrimi­ne­len zoeken mensen met schulden'

25 augustus ETTEN-LEUR - ,,Er is in de samenleving sprake van een drugscircuit waarbij burgers met financiële problemen worden benaderd voor criminele activiteiten, zoals een hennepkwekerij”. Die vaststelling doet de Bredase rechtbank in het vonnis tegen een 50-jarige man uit Etten-Leur, in wiens woning wietplantjes zijn aangetroffen.