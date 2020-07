De diploma-drive-thru is geweldig: ‘Willen we eigenlijk nog terug naar binnen?’

ETTEN-LEUR - Is dit het nu? In de auto een diploma-uitreiking, na jaren studeren op je middelbare school? Hoezo niet leuk - gewoon geweldig! Veel leuker dan binnen! Havo-eindexamenkandidaten genoten woensdag van een super diploma-uitreiking op de KSE. In een diploma-drive-thru met familie over je schoolterrein, hoe vet is dat!

De geslaagden van de KSE konden onder andere vandaag hun diploma ophalen. Helemaal naar de richtlijnen rond corona door er een 'drive-thru'-uitreiking van te maken.

In de gepoetste en feestelijk opgetuigde auto’s kwamen ze in zorgvuldig georganiseerde tijdsblokken het terrein van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur oprijden. Geslaagden, ouders en gezinsleden werden bij de entree voorzien van bonnen die goed waren voor feestelijk versierde milkshakes, koffie of een watertje en een bakje met bittergarnituurtje.

Rector Jan van Heukelum en oud-rector Peter van Heusden stonden hen op te wachten. De traditionele toespraak hoorde er dit jaar niet bij; dan maar op deze manier. Van Heukelum vond het bijzonder, dit soort dingen, ,, en alle inventiviteit is geweldig.” Van Heusden was het daar volmondig mee eens: ,,Ze kijken hier vast met heel veel plezier op terug!”

Bedenkers en organisatoren van de alternatieve diploma-uitreiking zijn docent tekenen en media Richard Rokx en Erik Schilder, docent Engels. Rokx vertelt: ,,We zaten te kletsen en het idee werd geboren en dan moet je er vorm aan geven.”

Hilarische film

De mannen pakten het op en vooral Schilder gaf uitvoering aan de praktische invulling. Die was uitgekiend en verliep soepel. Via een parcours konden de auto’s parkeren in vakken, aangebracht op het grote sportveld van de school. Het grote beeldscherm daar toonde een hilarische film waarin docenten hun leerlingen vanuit hun diverse woonplaatsen op komische wijze feliciteerden.

Een Cadillac Fleetwood als blikvanger markeerde het thema fifties-sixties en bijbehorende muziek zorgde voor swingende inzittenden.

De volgende stop op het gedeelde parcours was de diploma-uitreiking via de rode loper in een van de twee feesttenten. Dani Nouws uit Sprundel was er met zijn 16 jaar de jongste havo-geslaagde. ,,Ik vind dit eigenlijk wel leuker dan een normale diploma-uitreiking.”

Diezelfde mening was Etten-Leurse Maylinn Hermes toegedaan. Met haar 18 jaar heeft zij haar mavo- en havo-diploma in the pocket en wil zij nu naar de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Deze diploma- uitreiking vond ze heel leuk, haar vervolgstudie vast ook. ,,Maar”, twijfelt ze, ,,ik ga mijn vriendinnen wel erg missen.”

Conrector Ingeborg Adegeest was supertrots. ,,Dit is geweldig. Gezien het enthousiasme is de vraag: gaan we ooit weer naar binnen?” Donderdag zwaait KSE ook de vwo-eindexamenleerlingen uit en maandag is het grote afscheid van de mavo-leerlingen. Geen feest dit jaar, maar dat zit nog wel in de planning. Volgend jaar volgt een groots reünie-eindexamenkandidatenfeest onder het motto #nogeenkeerkse!.