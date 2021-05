De buurttuin zorgt niet alleen voor groenten en fruit, maar ook voor verbinding: ‘Je bouwt een sterke band op’

Vaccineren is logistieke puzzel, maar bij Bravis en Amphia gaat het nu in rap tempo: ‘Opgelucht’

9:29 BREDA/ROOSENDAAL - Nog lang niet al het personeel van de ziekenhuizen in Nederland is tegen het coronavirus ingeënt. Beroepsorganisatie NU'91 maakt zich zorgen. In Bravis en Amphia worden in deze periode in ijltempo vele medewerkers gevaccineerd.