De buren gaan verbouwen? Een muisklik en je weet het straks!

ETTEN-LEUR/MOERDIJK - De buren zetten een extra slaapkamer op hun huis, waardoor ze bij je binnen kunnen kijken. Of dat leegstaande gebouw in jouw straat wordt een asielzoekerscentrum. Vanaf juli hoeven dat soort ontwikkelingen niet meer als een verrassing te komen.

Politieke partijen, zoals bijvoorbeeld Leefbaar in Etten-Leur, krijgen nogal eens een telefoontje van inwoners over bijvoorbeeld een nieuwe kamer of tuinhuis bij de buren. Bouwwerken waarvoor een (omgevings-)vergunning vereist is. Die is dan ook wel aangevraagd, maar bij de buren weten ze van niks.

Quote Bij navraag krijgen ze het standaard antwoord: ‘Dit had u in de plaatselij­ke Bode kunnen lezen.’” Clasien de Regt, Raadslid Leefbaar Etten-Leur

,,Bij navraag krijgen ze het standaard antwoord: ‘Dit had u in de plaatselijke Bode kunnen lezen’”, zegt Clasien de Regt, raadslid van Leefbaar. ,,Maar niet alle inwoners krijgen de Bode en ze lezen ook niet alle meldingen over vergunningverleningen. In veel gevallen komen de bewoners er pas achter als het al te laat is en de termijn van bezwaar maken voorbij is.”

Impact

Vanaf 1 juli volgend jaar is de overheid verplicht burgers actief en volledig te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. Zodat ze tijdig hun recht van inspraak kunnen uitoefenen, of anders gezegd: bezwaar kunnen maken.

De Wet elektronische publicaties (Wep) zou eigenlijk op 1 januari 2021 ingaan, maar dat is een half jaar opgeschoven.

Mededelingen

Deze wet verplicht bestuursorganen (bijvoorbeeld gemeenten en provincies) om alle officiële publicaties online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl. Daardoor wordt het voor burgers mogelijk om op één website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid te raadplegen.

Quote Mensen die niet zo digitaal vaardig zijn, moeten ook een papieren afschrift van een publicatie kunnen krijgen. Woordvoerster Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Deze wetswijziging heeft als doel om burgers digitaal volledig te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. De burger wordt centraal gesteld bij de informatieverstrekking.

Op verzoek moeten ze ook een papieren afschrift van een publicatie kunnen krijgen. Dat is bedoeld voor de mensen die nog niet zo digitaal vaardig zijn.

Leefbaar

Leefbaar Etten-Leur vroeg de gemeente vorige week om inwoners actief te informeren als er in hun woonomgeving iets gebeurt dat van invloed kan zijn op het woongenot. Daarbij kan het gaan om de aanvraag van een vergunning voor een verbouwing van het huis van de buren, maar ook om de reconstructie van een weg.

De gemeente is er nog niet aan toegekomen die vraag te beantwoorden. Daar staan meestal enkele weken voor, maar navraag bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten leert dat de fractie op haar wenken bediend wordt.