De Berk bloeit en groeit na natte lente, maar: ‘De veengrond is bijna onomkeerbaar beschadigd’

Dat het weerbeeld dit voorjaar anders was dan in 2020 is tussen de veenputten meteen te zien. Ooit werd het veen hier weggestoken, afgevoerd en verhandeld. De kuilen die overblijven vangen regenwater op en houden het vast. Bovendien komt in dit laaggelegen niemandsland tussen Etten-Leur, Prinsenbeek en Zevenbergen kwelwater uit de grond omhoog. Al eeuwen een drassige plek, dus.

Maar niet na een reeks droge jaren. Vorig jaar stond er nog maar een bescheiden laag water in de putten; de grond eromheen was droog, het pad ertussen zat vol scheuren. ,,Nu is dat anders”, wijst Van Haperen, vrijwilliger bij natuurvereniging IVN en Staatsbosbeheer. ,,Volop water in de putten, de greppel ernaast staat ook vol en op dat zandpad van vorig jaar groeit nu gras.” Plekken waar we toen wandelden om de putten van dichtbij te bekijken zijn nu zelfs met laarzen niet begaanbaar: veel te nat.