De arbeidsmarkt in 2020: je kunt nu maar beter geen uitzendkracht zijn

In april van dit jaar, kort na de eerste grote uitbraak van het coronavirus, kelderde het aantal vacatures juist en schoot het aantal ww-aanvragen omhoog. In april 2019 vroegen nog 70 Etten-Leurenaren een ww-uitkering aan; dit jaar waren het er in diezelfde maand 183. Bij de buren in Moerdijk ging het om 35 aanvragen in april 2019 tegenover 145 in april dit jaar.