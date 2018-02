De Aanloop helpt mensen op vier locaties in Etten-Leur terug op weg

ETTEN-LEUR - Even thuis weg van de problemen en daarover in een andere omgeving praten met andere mensen of met professionele begeleiders. De Aanloop biedt die laagdrempelige mogelijkheid vier dagdelen per week op vier verschillende locaties in Etten-Leur.

Met als uiteindelijke doel dat mensen door zo'n bezoek weer een stukje zelfvertrouwen opbouwen en vooral gestimuleerd worden om hun kwaliteiten te benutten. ,,In een rustige sfeer hopen wij mensen net dat duwtje te geven dat nog ontbreekt om weer een stapje verder te komen. Maar wel met als uitgangspunt dat wij die mensen zoveel mogelijk in hun waarde proberen te laten. Wij hoeven bij wijze van spreken hun namen niet eens te weten'', zeggen begeleider Rian Meulenbroeks en Gertie Linssen over het project.

Geen indicatie

In principe kan iedere inwoners van Etten-Leur die even niet lekker in zijn vel zit terecht bij De Aanlooppunten. Daarvoor is geen indicatie of verwijzing nodig. Die keuze is bewust gemaakt om het zo laagdrempelig mogelijk te houden. ,,Zonder etiket maken mensen toch iets gemakkelijker die stap'', is de ervaring van de begeleiders. ,,Wij werken ook samen met andere organisaties. Daarom kan iedere inwoners in zijn buurt wel iets vinden dat bij hem past'', vult Gertie Linssen aan.

Valpoort

Van de vier locaties is Pluspunt De Valpoort op de vrijdagmiddag het drukst bezocht. Op piekdagen schuiven er dan acht tot veertien inwoners aan. ,,Het merendeel zit dan lekker drie uur te knutselen, maar er worden ook ervaringen uitgewisseld. Soms schuiven mensen na werktijd nog even aan, want ook dat kan. Ondanks hun problemen zijn er mensen die gewoon aan het werk blijven, maar toch behoefte hebben aan ondersteuning. Wij zijn nu een tijdje aan de gang en merken zo langzamerhand dat we steeds meer bekendheid beginnen te krijgen. Iedereen kan in zijn leven wel eens tegen een mindere periode aanlopen. Wat dat betreft heeft ieder mens zijn eigen gebruiksaanwijzing. Wij gaan daar op een heel normale manier mee om en proberen die mensen weer in balans te brengen'', zegt Rian Meulenbroeks.

Kiezen

Mensen die naar De Aanloop komen, zijn niet per se aangewezen op de voorziening in hun eigen wijk. ,,De kracht is dat ze kunnen kiezen. Als het ze op een bepaalde locatie om welke reden dan ook niet goed bevalt, dan hebben ze alle vrijheid om elders aan te haken'', zegt wethouder Jean-Pierre Schouw over het project dat door de gemeente wordt gesubsidieerd.

Mooie dingen

Samen koken en eten behoort ook tot de mogelijkheden in De Aanloop. Mensen die daar gebruik van maken, moeten daar dan wel zelf voor zorgen. ,,Daarmee geef je ze dan ook weer meteen een stukje verantwoordelijkheid en vertrouwen terug'', zeggen de begeleiders. ,,Soms denken mensen dat er voor ze wordt gezorgd, maar wij proberen ze juist zoveel mogelijk in beweging te krijgen. En dan zie je soms mooie dingen gebeuren'' zegt Gertie Linssen.