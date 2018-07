De 53e Jeugdland in Etten-Leur als vanouds: Lekker bezig zijn en spelen

Je zit als journalist nergens zo dicht 'op de mensen' als in de regio

30 juni Letterlijk klem zitten tussen het schild van een ME'er en een lid van de Nederlandse Volks-Unie tijdens een demonstratie van de NVU'ers in Bergen op Zoom, tien jaar geleden. Hete discussieavonden over de komst van een 'Polenhotel' in Etten-Leur en deze week nog het protest van Roosendalers tegen de bouw van een gigantisch distributiecentrum langs de A58. Maar ook ontroerende verhalen van bijzondere mensen voor bijvoorbeeld de rubriek In Liefdevolle Herinnering. Je zit als journalist nergens zo dicht 'op de mensen' als in de regio.