‘De 1,5 meter kunnen we handhaven, het ontsmetten van winkelwagentjes niet’

Hoe is het nu met... Ultramara­thon­lo­per Jimmy Kros

11:16 ETTEN-LEUR - Afgelopen januari tekenden we een mooi verhaal op over Jimmy Kros, een 18-jarige jongeman uit Etten-Leur met een bijzondere missie. Hij zou in april deelnemen aan de Helipad Ultramarathon, een loop van maar liefst 202 kilometer. Dat zijn bijna vijf 'normale' marathons.