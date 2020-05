‘Dat ik toevallig in Nederland ben geboren, zou mijn kans op gezondheid niet moeten beïnvloeden’

ETTEN-LEUR - Nederlanders hebben meer mazzel dan ze beseffen, zegt geneeskundestudente Emma de Jong (22). We nemen onze toegang tot goede zorg voor lief, terwijl die allesbehalve vanzelfsprekend is. ,,In ontwikkelingslanden gaan kinderen dood aan ziektes waar wij niet meer over na hoeven te denken.”

Dat mensen in rijke landen zich nauwelijks druk maken om ziektes als de mazelen en polio heeft te maken met onze uitstekende vaccinatieprogramma’s. En als er in ontwikkelingslanden ook genoeg geld was om elk kind te vaccineren, zouden ook daar geen kinderen meer bezwijken aan deze buitengewoon nare ziektes.

Volgens One, de organisatie waar ze als vrijwilliger voor werkt, sterven jaarlijks zo’n anderhalf miljoen mensen aan ziektes waarvoor vaccins bestaan.

De Etten-Leurse Emma de Jong is jeugdambassadeur voor One. Die organisatie zet zich in voor het terugdringen van armoede en voorkombare infectieziektes. Niet door geld in te zamelen of eigen projecten uit te voeren, maar door invloed uit te oefenen op politici en invloedrijke organisaties. In de hoop dat zíj de budgetten vrijmaken waarmee vaccinaties op veel grotere schaal mogelijk worden.

Waarom houdt een studente uit Etten-Leur zich bezig met vaccinaties voor landen als Congo?

,,Tussen mijn bachelor en mijn master in had ik een halfjaar over, in 2017. Ik ging toen samen met een vriendin naar Nepal voor vrijwilligerswerk. We gaven er ehbo-les aan kinderen en gaven volwassenen uitleg over hygiënemaatregelen die ziektes als buikgriep kunnen voorkomen.”