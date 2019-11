Danu Acs (9) geïnstalleerd als nieuwe jeugdburgemeester Etten-Leur

Wel een lopertje van 1 jaar, maar die man uit India kwam niet

19:00 ETTEN-LEUR - Die ene loper uit India die zich had ingeschreven, is uiteindelijk niet aan de start verschenen: hij had last van zijn knie. Maar bijna vierduizend andere mensen deden vorig weekend wél mee aan de 37ste Van Oers Marathon Brabant in Etten-Leur.