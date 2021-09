Danu Acs (11) neemt afscheid als jeugdburgemeester van Etten-Leur: ‘Ik heb alles gedaan wat ik wilde doen’

Met sirenes thuisgebracht

Eigenlijk bekleedt de jeugdburgemeester maar een jaar de functie, maar door corona viel het eerste jaar veel in het water en mocht hij een jaar doorgaan. ,,Daar heb ik geluk mee gehad”, vertelt hij. ,,Het was echt heel leuk en ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. Een van de leukste dingen was de Risk Factory. Daar mocht ik samen met de burgemeester de website lanceren. En ik mocht een keer met de politieauto naar andere scholen in de buurt. Met sirenes werd ik thuisgebracht”, vertelt hij lachend. Zwerfafval, en het opruimen daarvan, was een van de belangrijkste punten in zijn jeugdburgemeesterschap. Zo deed hij beide jaren mee aan de World Cleanup Day. ,,Er lag heel veel rommel, maar er waren gelukkig ook veel mensen die hielpen opruimen. Ik hoop dat ik mensen heb kunnen inspireren om minder afval op straat te gooien.”

Opvolger

Hij stapt voor nu uit de spotlights, maar hoopt in de toekomst beroemd te worden. ,,Ik heb een lijstje met dingen die ik later wil doen. Het allerliefste word ik profvoetballer. Anders cabaretier, maar dat is zo’n karwei. Of acteur of presentator. Ik wil beroemd worden en op tv komen”, vertelt hij. Hoe leuk het ook was om jeugdburgemeester te zijn, een echte burgemeester ziet hij zichzelf niet worden. ,,Dan is heel je week volgeboekt. Als ik in de krant kijk, staat de burgemeester er soms wel zeven keer in.”