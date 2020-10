Danu (10) mag nóg een jaar jeugdburgemeester van Etten-Leur zijn: ‘Ik ga er het beste van maken’

ETTEN-LEUR - Jeugdburgemeester van Etten-Leur Danu Acs (10) hoeft het stokje dit jaar niet door te geven aan een opvolger. Omdat 2020 zo’n vreemd jaar was, mag hij nog een jaar zijn huidige functie bekleden. ,,Ik weet niet of volgend jaar een beter jaar wordt, maar ik ga er het beste van maken.”

Een hoop activiteiten waar de jeugdburgemeester bij zou zijn, gingen afgelopen jaar niet door. Dat vertelt een woordvoerster. ,,Het was zo’n gek jaar.”

Ondanks het vreemde jaar, heeft Danu niet compleet stilgezeten. Zo heeft hij nog carnavalsactiviteiten mogen bijwonen en legde hij samen met zijn collega burgemeester Miranda de Vries een krans neer tijdens de Dodenherdenking. Ook mocht hij de eerste draai geven aan een van de nieuwe speeltoestellen in speeltuin De Hoge Neer. ,,Dat was heel erg leuk.” Of het de speeltuin nog leuker maakte? ,,Het was altijd al een heel goede speeltuin”, vindt hij.

Het coronavirus neemt hij erg serieus. Zo maakte hij net als de burgemeester een video om men eraan te herinneren de maatregelen serieus te nemen. ,,Zo van, hup, dit is corona en dit moet je doen”, licht hij toe.

Naast de activiteiten tijdens carnaval is Dodenherdenking de jeugdburgemeester het meeste bijgebleven. ,,Ik vind het altijd heel interessant om die verhalen, zoals die van Anne Frank, te horen en om er films over te kijken. Het is super raar om over na te denken. Ik weet even niet precies hoe lang het geleden is, want ik was nog lang niet geboren en mijn ouders ook niet. Die tijden waren nog gekker dan corona. Samen met de burgemeester legde ik een krans. Dat was erg indrukwekkend.”

Ondanks de omstandigheden kijkt hij met plezier terug op het afgelopen jaar. ,,Corona was heel raar, natuurlijk. Ik dacht dat het een heel leuk jaar zou worden. Dat was het uiteindelijk wel, maar het was heel anders dan ik dacht”, licht Danu toe.

Dat kinderen lekker buiten spelen, is een van de punten waar hij zich op richt. Ook in coronatijd. ,,Ik heb een filmpje met mijn broertje gemaakt voor op Instagram, over hoe je op anderhalve meter afstand kunt spelen en wat je allemaal kunt doen.” Zelf was hij, tot zijn eigen teleurstelling, wat minder buiten te vinden dan normaal. ,,Ik zit niet zo graag binnen, ben normaal in het speeltuintje of een voetbalveldje. Het was best saai toen school dicht was en ik vooral binnen zat en in de tuin speelde.”

Dat mensen weleens afval op straat gooien, irriteert hem mateloos. Ook dat wil hij aankaarten in zijn burgemeestersjaar. Zo ruimde hij tijdens World Clean Up day de straten op en vindt hij dat dergelijke initiatieven vaker georganiseerd moeten worden.

Evenals stoplichten. Die mogen volgens de 10-jarige wel wat langer op groen staan voor voetgangers. ,,Stel dat je een afspraak hebt en je bent al te laat? Dan sta je vaak heel lang stil, dat is niet zo handig", verklaart hij.



Dat Danu zichzelf nog een jaar jeugdburgemeester mag noemen, vindt hij hartstikke leuk. ,,Ik weet niet of volgend jaar beter zal worden, maar ik ga gewoon plezier hebben. Corona zal nog wel even blijven, vrees ik.” Ook voor het volk heeft hij wijze woorden: ,,Houd anderhalve meter afstand en maak er het beste van.”