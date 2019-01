Dansvoorstelling van In10ce in Nieuwe Nobelaer wordt ‘voor en door Etten-Leur’

ETTEN- LEUR - ,,Ik kom zelf uit Etten-Leur en dat geldt voor de meeste andere meiden uit onze groep ook. Juist daarom is het zo tof dat we dit voor en door Etten-Leur kunnen doen. En je weet natuurlijk nooit hoe de reacties van het publiek uitpakken maar ik ben zelf nu al supertrots en tevreden.”

Margot Kerstens vertelt over de uitvoering Book of Life, een voorstelling die haar dansgroep In10ce zondag 20 januari op de planken zet in Nieuwe Nobelaer. De naam van het gezelschap verwijst naar de intensiteit waarmee het te werk wil gaan.

Voor Kerstens is de uitvoering een spannend moment want het is haar vuurdoop als choreografe, nadat zij vorig jaar als dansdocente afstudeerde aan de Fontys Hogeschool. In10ce is onderdeel van de Stichting Danspunt Etten-Leur.

Intermezzo’s

De voorstelling begint zondag 20 januari om 15.00 uur, publiek kan een half uur daarvoor al naar binnen. De toegang is gratis maar er kunnen achteraf donaties geschonken worden. Tijdens Book of Life komen acht van de negen leden van In10ce op het podium. Kerstens zelf danst niet mee met de groep maar verzorgt wel een van de intermezzo's die tijdens de voorstelling gegeven worden.

De voorstelling die In10ce op de planken zet, valt onder de noemer moderne dans. En kan daardoor lastig in de oren klinken, zo beseft Kerstens zich heel goed. ,,Maar toch valt dat wel mee. Het stamt af van ballet en moet als het goed is een combinatie van techniek en gevoel zijn. Dat moet samen met live muziek een mooie dansvoorstelling opleveren die ook nog eens aankomt bij het publiek.”

Verbondenheid

Margot Kerstens zegt dat de danseressen van de groep niet als vriendinnen de deur bij elkaar plat lopen. ,,Het zijn wel goede collega's die samenwerken in een open sfeer. Ik vind veiligheid en verbondenheid daarbij belangrijk. De neuzen moeten wel dezelfde kant op staan.”