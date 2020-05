Dansschoolhouders balen: voetjes mogen nog steeds niet van de dansvloer

ETTEN-LEUR - Alsof er nog niet genoeg verwarring is in Coronaland, weten nu de dansscholen nog steeds niet wanneer ze weer open mogen. En dat vreet aan hen. ,,Ik laat geen boosheid toe", bezweert Ruud Goetjaer van Danscentrum Goetjaer in Etten-Leur, ,,maar ik wil toch echt snel weten waar we aan toe zijn.”

De voortdurende onzekerheid bij hem en alle collega's in het land heeft volgens hem te maken met een ‘stukje onbekendheid’: ,,Ze weten niet of ze ons onder sportscholen of onder cultuuraanbieders moeten onderbrengen.”

Van de gekke

Van de gekke vindt hij het eigenlijk. ,,Ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat ik een corona-veilige dansschool heb. Ik werk met het basisprotocol dat we als branche hebben ingediend.”

Hoestje of kuchje

,, Als mensen bij ons binnenkomen, worden ze eerst te woord gestaan door een medewerkster. Die vraagt of ze last hebben van een hoestje of kuchje. Dan komen ze binnen en gaan ze hun handen wassen. De bar heb ik beveiligd met plexiglas. De dansvloer ga ik opdelen in vlakken tussen de 16 en 25 vierkante meter. Via een routing kunnen de cursisten naar het toilet of de uitgang."

Quote Als Rutte had gezegd: sportscho­len én dansscho­len, dan was ik klaar geweest Ruud Goetjaer, Dansschoolhouder Etten-Leur

Aan de gemeente heeft hij deze week een brief gestuurd, met daarin de vraag wat hij nog meer kan doen om toestemming te krijgen open te gaan. Woensdagavond ging immers het sein onverwachts op groen bij sportscholen. Die mogen van Rutte en consorten per 1 juli open. Goetjaer: ,,Als Rutte had gezegd: sportscholen en dansscholen, dan was ik klaar geweest.”

Heel erg ingewikkeld

Maar zo ging het niet. Zijn brief is al wel behandeld: ,,Ik kreeg als antwoord dat het nog niet duidelijk is.”

,,Het is echt heel erg ingewikkeld", licht een woordvoerder van de gemeente Etten-Leur desgevraagd toe.

Over één kam

Desalniettemin neigt hij ernaar Goetjaer en collega's hoop te geven dat ze binnenkort alsnog over één kam met de sportscholen zullen worden geschoren. En dus op 1 juli de deuren kunnen openen. Voorzichtigheidshalve voegt hij eraan toe: ,,Het is meer een verwachting die wij als gemeente hebben. We zouden er ook naast kunnen zitten.”

Quote Die onzeker­heid, die vreet aan je. Als je iets weet, kun je tenminste plannen Tien Koevoet, Dance Masters Zevenbergen

Open op 1 juli, ‘en liefst morgen al’: dat zou ook voor Tien Koevoet van Tien Koevoet Dance Masters in Zevenbergen een bevrijding zijn. ,,Die onzekerheid, die vreet aan je. Als je iets weet, kun je tenminste plannen. We zijn weliswaar buiten bezig met danslessen, maar bepaalde cursussen zoals stijldansen, hiphop voor volwassenen, showdance en ballet moeten we echt binnen geven.”

Volledig scherm Tamara Heeren geeft nu lessen buiten op de parkeerplaats van haar balletstudio in Zevenbergen. © Pix4Profs/Casper van Aggelen