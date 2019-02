Dansend je woordenschat verhogen met Project TAEL in Etten-Leur

Carnaval

,,Kinderen kunnen door diverse oorzaken een mindere woordenschat hebben", weet Marije Schneijderberg. Zij wordt uit de subsidie betaald om de taalondersteuning in Etten-Leur te coördineren. ,,Het kan zijn dat Nederlands de tweede taal is, of dat kinderen worden doorgestuurd door de logopedist, of moeite hebben met zinsbouw. Dan is het heel effectief om spelenderwijs aan de woordenschat te werken."

Aandacht besteden

Volgens Schneijderberg blijkt TAEL echt te werken: ,,We meten aan het begin hoe het met de woordenschat van de kinderen staat. Na een paar lessen zien we al heel duidelijk dat het verbetert. Maar het is wel de bedoeling dat in de normale lessen aandacht aan het programma wordt besteed, en vooral dat er thuis mee wordt geoefend. Daarom is het zo belangrijk dat we de ouders van de kinderen bij het project betrekken. Eens in de zoveel weken nodigen we ze uitdrukkelijk uit om met hun kinderen aan een taalles deel te nemen. En het is goed te zien dat ze daar zo goed op reageren en enthousiast meedoen. Aan de kinderen merk je dat ze door hun enthousiasme de woorden snel oppikken. Zo staan ze straks in groep 3 een stuk steviger."