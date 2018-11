Damhert zorgt voor gevaarlijke situaties op A58 bij Etten-Leur, dier wordt afgeschoten

Accordeo­nist Juul zamelt geld in voor zieke kinderen en krijgt boete voor overlast in Et­ten-Leur

7 november ETTEN-LEUR - Accordeonist Juul Bouman heeft dinsdag bij de Moeierboom op de Markt in Etten-Leur een boete van 150 euro gekregen omdat hij volgens de politie voor overlast zorgde. De geliefde muzikant is woest en voelt zich als een crimineel behandeld. Voor de gemeente is het simpel: Bouman heeft als muzikant een vergunning nodig om op straat te mogen spelen. ,,Zijn optredens overstijgen in meerdere opzichten de noemer straatartiest.”