Daling in aantal coronabesmettingen Etten-Leur, stabiel beeld in Moerdijk

ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Terwijl het aantal coronabesmettingen landelijk flink toenam, is het aantal positieve tests in Etten-Leur de laatste weken wat gedaald en in de gemeente Moerdijk ongeveer gelijk gebleven.

Het is inmiddels ruim vier maanden geleden dat het RIVM de laatste corona-ziekenhuisopname vanuit de gemeente Moerdijk registreerde. In Etten-Leur werd half augustus nog een inwoner opgenomen vanwege het virus.

In Moerdijk werden eind april voor het laatst een sterfgeval gemeld dat zeker met het coronavirus te maken had. In Etten-Leur gebeurde dat in mei voor het laatst.

Nog niet coronavrij

Coronavrij zijn de gemeenten overigens nog niet. Tussen 26 augustus en 8 september werden in de gemeente Moerdijk 7 gevallen van corona geteld; dat was er eentje meer dan in de twee weken vóór deze periode. In Etten-Leur nam het aantal bekende gevallen af: daar zag het RIVM van 12 tot 26 augustus 10 positieve tests, en tussen 26 augustus en 8 september nog 6.

In Bergen op Zoom, dat een maand geleden nog een plotselinge en snelle stijging van het aantal coronabesmettingen zag, lijkt die piek weer voorbij. Begin augustus kregen in een periode van twee weken nog 176 Bergenaren te horen dat zij het virus onder de leden hadden; in de twee weken voor 8 september waren dat er nog maar 12.

Blijf thuis bij klachten

Het blijft volgens het RIVM en de Veiligheidsregio belangrijk om de basismaatregelen rondom het coronavirus na te leven: houd afstand van mensen buiten je eigen huishouden, blijf thuis bij klachten, nies en hoest in je elleboog en was je handen vaak.

Wil je zelf graag in de gaten houden hoe het aantal besmettingen verloopt? Hier kun je elke dag voor elke gemeente actuele cijfers bekijken.