Daling coronacijfers ook in regio ten einde: sinds de jaarwisseling is weer een stijging zichtbaar

Maar ook in Moerdijk en Etten-Leur is de omikrongolf inmiddels duidelijk zichtbaar in de coronacijfers. In de gemeente Moerdijk kregen in de week van 31 december tot en met 6 januari minstens 269 mensen een positieve testuitslag. Dat zijn er bijna 50 meer dan een week eerder (een stijging van bijna 25 procent). In Etten-Leur telde het RIVM de afgelopen week 245 besmettingen met het coronavirus, een stijging van 13 procent ten opzichte van de week daarvoor.