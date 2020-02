Dagbesteding zonder indicatie bij Stekkie Etten-Leur is stukken goedkoper

Lachgas en 2000 euro in auto in Breda, man uit Et­ten-Leur (19) zit vast

9 februari BREDA - Tijdens een controle van een auto na een melding op de labc in Breda troffen agenten bij een 19-jarige man uit Etten-Leur en een vrouw lachgas en ballonnen aan. Daarnaast lag er zo'n 2000 euro in het voertuig. De man is aangehouden, zo meldt de politie.