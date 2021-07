Dagbesteding voor jongeren op de Menmoerhoeve in Etten-Leur: ‘Een plek waar ze écht zichzelf kunnen zijn’

ETTEN-LEUR - Vier jonge ondernemers die elkaar vonden in enthousiasme, dadendrang én de wil om iets te betekenen voor de samenleving. Het is een ‘match made in heaven’ die Mendy en Bart Kokx-Leguijt van Buitenthuiszijn zijn aangegaan met Pieter-Jan en Marieke van Dijck van recreatieboerderij De Menmoerhoeve in Etten-Leur.

Quote Dat je van waarde kunt zijn voor een ander, dat is natuurlijk heel goed voor het gevoel van eigenwaar­de Bart Kokx-Leguijt Vanaf september gaat het viertal op De Menmoerhoeve dagbesteding aanbieden voor jonge mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. ,,Daarbij kun je denken aan mensen vanaf 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking, maar bijvoorbeeld ook mensen met autisme.’’



,,Wat ons aan deze plek zo aanspreekt is dat de deelnemers hier wel een kleinschalige, beschermde omgeving vinden, maar dat ze daarbij ook veel contact kunnen leggen met vrijwilligers en bezoekers. Van zorgbehoevende worden ze ook hulpverlener. Dat je van waarde kunt zijn voor een ander, dat is natuurlijk heel goed voor het gevoel van eigenwaarde,’’ legt Bart Kokx-Leguijt uit. Dat snapt Pieter-Jan van Dijck helemaal. ,,Pure winst voor de arbeidskrachten zelf, maar ook voor onze gasten en de Menmoerhoeve. Driemaal winst!’’

Krachtbesteding

,,Wij spreken dan ook niet van dagbesteding, maar van krachtbesteding’’, vult Mendy aan. ,,Met Buitenthuiszijn willen wij deze mensen een kleinschalige plek bieden waar zij helemaal zichzelf kunnen zijn en vanuit hun eigen kracht aan hun toekomst en vaardigheden kunnen werken. Wij lopen mee en maken met alle deelnemers een persoonlijk toekomstplan op maat.’’ Buitenthuiszijn start in september met vijf arbeidskrachten per werkdag, op maandag, dinsdag en donderdag. ,,En volgend jaar gaan we dat mogelijk uitbreiden naar vier dagen en zes mensen per dag.’’

Dat klinkt Pieter-Jan en Marieke van Dijck als muziek in de oren. Want op het prachtige 12 hectaren grote terrein van De Menmoerhoeve - met een restaurant met terras, een camping, maar bijvoorbeeld ook een moestuin, een vlindertuin en een paddenpoel - is zat te doen. ,,Ze kunnen meehelpen in de horeca, maar bijvoorbeeld ook samen met onze vrijwilligers in het groenonderhoud aan de slag’’, zegt Marieke.

Het stel runt de boerderij, al drie generaties in de familie, met veel idealisme. ,,Mijn ouders zijn in 1994 de camping begonnen naast de boerderij en hebben als een van de eersten in 2000 hun melkquotum verkocht. Zo is langzaamaan de ommezwaai naar recreatie en maatschappelijk ondernemen tot stand gekomen’’, vertelt Pieter-Jan.

,,Want wij vinden het heel belangrijk om mensen die iets minder sterk in de maatschappij staan een nuttige dagbesteding te bieden. Maar ook natuurbeheer gaat ons aan het hart. Het vlees van onze koeien gebruiken we alleen in ons eigen restaurant en ook alles wat uit de moestuin komt. Dat verwerken onze koks tot heerlijke gerechten.’’

Zoektocht naar locatie

Buitenthuiszijn is een jonge organisatie die Mendy en Bart Kokx-Leguijt, allebei met een vracht ervaring in de zorg en evenementenorganisatie, echt vanuit hun idealisme hebben opgezet. Ze willen de deelnemers in hun kracht zetten en laten deelnemen in de samenleving.

Quote Wat ons onder­scheidt is dat wij een plek willen bieden, waar deze mensen echt zichzelf kunnen zijn Bart Kokx-Leguijt Het koppel uit Breda, maar tijdelijk wonend in Oosterhout, heeft stad en land afgezocht naar een geschikte locatie, met de kleinschaligheid en variatie aan activiteiten die zij ambieren voor hun ‘krachtwerkers’. ,,Dat zijn veelal mensen die vanuit de Wmo en Wlz op zoek zijn naar arbeidsmatige dagbesteding. Zij komen hier onder meer terecht via het sociale loket van de gemeenten in de omgeving’’, vertelt Bart. Daarnaast wordt het project ondersteund door een aantal fondsen.



,,Wat ons onderscheidt is dat wij een plek willen bieden, waar deze mensen echt zichzelf kunnen zijn. Zodat zij ook buitenshuis helemaal thuis zijn.’’

Informatie of aanmelden voor de dagbesteding kan via Buitenthuiszijn: info@buitenthuiszijn.nl | 06 48468966