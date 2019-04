Dagbesteding Stekkie, voor iedereen een plekkie

Rekendag op De Hofstee in Et­ten-Leur, maar dan op een leuke manier

3 april ETTEN-LEUR - ,,Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, een. Eeeeuuuuu!" Luidkeels, getooid in gekleurde T-shirts en papieren in verschillende kleuren omhooghoudend, trappen de leerlingen en leerkrachten van basisschool De Hofstee in Etten-Leur hun rekendag af. Samen vormen ze op het naastgelegen voetbalcourt het logo van de school, prachtig zichtbaar vanaf het dak.