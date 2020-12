Daar wordt aan de deur geklopt...zou het een meedenkcoach zijn?

Extra begelei­ding voor ouders om kwetsbare kleintjes te beschermen

5 december ETTEN-LEUR - Van elke zeven baby’s heeft er eentje al bij de geboorte meer kans op klachten in de toekomst. Bijvoorbeeld omdat een kindje te vroeg geboren is, of omdat het jong wordt blootgesteld aan negatieve invloeden als rook of verwaarlozing. Zulke ‘startproblemen’ hangen vaak samen met een gebrek aan kennis of ervaring bij de ouders; de gemeente Etten-Leur probeert die met een speciaal project aan te vullen.