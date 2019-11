D66 Etten-Leur vraagt aandacht voor blinden in verkeer

Eerste Bredase turboroton­de en fietstun­nel op drukke splitsing Leursebaan en IABC

2 november BREDA - De splitsing van de Leursebaan met de IABC krijgt een turborotonde en een fietstunnel. Daardoor moet het verkeer van en naar Prinsenbeek en Etten-Leur beter doorstromen. De plannen zijn nog in voorbereiding, bedoeling is vooralsnog dat eind 2021 de nieuwe verkeerssituatie van kracht is.