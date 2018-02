Cruijffcourt Schoenmakershoek nog geen ijsbaan

Einde aan Local FM tijdperk

14:06 ETTEN-LEUR - Zaterdag is de aller allerlaatste uitzending van Local FM. In het programma Weekend FM nemen de presentatoren Jos Leijs en Nic van Kampen zaterdag afscheid van vijftien jaar Local FM in Etten-Leur. Vanaf 10 maart is de nieuwe omroep Ons West-Brabant in de lucht, met uitzendingen vanuit Oudenbosch.