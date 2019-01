Crossduathlon Etten-Leur voert deelnemers voor het eerst langs de druivenranken en de aspergevelden

ETTEN-LEUR - De teller staat ruim een maand voor de crossduathlon in Etten-Leur op honderd inschrijvingen. Dat moeten er drie keer zoveel worden, want aan zoveel deelnemers zijn ze de afgelopen jaren gewend geraakt.

De editie van dit jaar wordt gehouden op 10 februari. De sporters krijgen een traject voorgeschoteld waarbij zij afwisselend lopen, fietsen en dan weer lopen. Zij hebben de keuze uit allerlei afstanden en kunnen terecht in recreanten- of wedstrijdseries. Ook is er ruimte voor duo's, die het lopen en fietsen onderling verdelen.

Ervaring

Wim van Haperen is een van de mensen in de zevenkoppige werkgroep die de crossduathlon in goede banen leidt. Hoewel hij zelf vanwege zijn leeftijd inmiddels gestopt is heeft hij meer dan genoeg ervaring als actief triatleet. ,,Ik heb er 200 gedaan in dertig jaar tijd. Nooit een hele, de langste was 3/4 van een triathlon. Die hele bestaat uit 4 kilometer zwemmen in natuurwater, 180 kilometer fietsen en aan het einde ruim 42 kilometer lopen.”

In vergelijking met die triathlon ontbreekt bij het evenement in Etten-Leur het zwemonderdeel dus. Volgens Van Haperen niet vreemd in de winter. ,,Buiten zwemmen is niet te doen dus dan zou het een zwembad worden. Maar dat kan weer niet omdat het temperatuurverschil met buiten dan te groot is.”

Conditie

De crossduathlon begon in 1999 als een kleinschalig evenement voor de leden van de West-Brabantse Triathlon Vereniging. Het groeide ieder jaar wat groter, zeker toen deelname ook voor niet-leden opengesteld werd. ,,Triatleten gebruiken het om hun conditie op peil te houden en om te meten hoe ze ervoor staan ten opzichte van de concurrentie.”