Criminele groep van negen mannen aangehouden in drugsloods in Etten-Leur

VIDEO Een aanhouding en verschil­len­de boetes en bekeurin­gen uitgedeeld tijdens patsercon­tro­le in Et­ten-Leur: dit zijn de resultaten

18 april ETTEN-LEUR - Tijdens een patsercontrole bij het Brabantpark in Etten-Leur heeft de politie samen met de Belastingdienst woensdagavond verschillende bekeuringen uitgedeeld, boetes geïnd en beslag gelegd op auto's. Er is ook een 20-jarige man uit Prinsenbeek aangehouden, omdat hij een imitatiewapen in de auto had liggen. Daarnaast is er 38.000 euro aan openstaande vorderingen geïncasseerd.