Coronavirus trekt streep door Jimmy's plan om 200 kilometer hard te lopen

Vrijdagavond had hij eigenlijk moeten starten. Kros had zelfs al een sponsorbedrag van bijna 1.400 euro binnengehaald, met zijn plan. Maar de hele Helipad Ultramarathon gaat dit jaar niet door. Het KWF zal nu even op dat geld moeten wachten, tot de Etten-Leurenaar weet waar en wanneer hij een vervangende ultramarathon kan lopen.

Zelf had hij eind februari al een slecht voorgevoel over zijn Helipad Ultramarathon. ,,Ik was toen in Rome, en daar zag je al volop mensen met mondkapjes en hele zenuwachtige oudere mensen. Terwijl ik daar was kwamen de berichten binnen over de eerste Nederlandse besmetting, en toen wist ik wel dat er gekke dingen konden gaan gebeuren.”