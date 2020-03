Coronavirus maakt ondernemers creatief: ‘We doen iets extra’s met humor en zelfspot’

Ook Jitske Koppe van Jitz Bloem & Interieur uit Etten Leur doet inmiddels aan thuisbezorging. ,,Het is belangrijk dat je in deze tijden zichtbaar blijft voor je klanten. Daarom doen we iets extra’s met humor en zelfspot”, verklaart de bloemist. De bezorgers van Koppe staan dan ook gekleed in beschermende kleding en met een mondkapje op haar Facebook. Ook krijgen klanten bij elke bestelling een gratis flesje Corona uit Mexico.



De afgelopen week had Koppe ongeveer 30 procent minder klanten over de vloer. Daarnaast zit de Nederlandse bloemensector sowieso in zwaar weer vanwege het vliegverbod over de Atlantische oceaan. ,,Hopelijk blijven de mensen mij en mijn zaak herinneren wanneer deze gekte weer over is.”