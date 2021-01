Coronafeestje beëindigd in Etten-Leur, acht boetes uitgedeeld

Digitale rondleidin­gen en vragen stellen via chat: zo gaat een open dag eraan toe in coronatijd

9 januari WEST-BRABANT - Veel scholen in de regio kiezen dit jaar voor een digitaal alternatief voor de open dag. Met chatrooms, filmpjes en rondleidingen proberen zij zoveel mogelijk ‘het gevoel van hun school’ naar buiten te brengen. Er zijn ook scholen die nog heel even afwachten of een open dag tóch mogelijk is, of juist een andere oplossing zoeken.