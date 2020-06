Coronacrisis of niet, Avoord krijgt een nieuwe directeur: ‘Aan de ouderenzorg heb ik mijn hart verloren’

Omdat de doelgroep haar aan het hart gaat, maar óók omdat in deze sector een enorme uitdaging ligt. ,,Het aantal ouderen groeit, terwijl we nu al moeite hebben genoeg personeel aan de zorg te binden. Alles wijst erop dat we straks aan meer mensen zorg moeten bieden met minder medewerkers.”

Een gigantisch vraagstuk. ,,Want hoe gaan we dat doen op een manier die niet alleen okee, maar ook betaalbaar is? Daar zullen we in elk geval technologie voor in moeten zetten, en de vrijwilligers die de zorg ook nu al hard nodig heeft. Organisaties zullen verder meer moeten samenwerken om van elkaar te leren, zodat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden.”

Quote Beter zorg zou mooi zijn. Maar we moeten nu eerst proberen het huidige niveau op peil te houden, met steeds minder mensen

Als de zorg middenin al die ontwikkelingen beter wordt is dat mooi. ,,Maar we moeten nu eerst proberen het huidige niveau op peil te houden, met steeds minder mensen. Dat is misschien wel mijn belangrijkste taak hier: kijken hoe dat kan en wat daar bij Avoord voor nodig is. Nu en in de toekomst.”