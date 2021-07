Coronacrisis ijlt na bij de jeugd, Etten-Leur maakt extra geld vrij voor jongerenwerk

Er is budget om tot eind 2021 één extra jongerenwerker in te zetten. ,,In coronatijd is het jongerencentrum een tijdje dicht geweest, toen zagen we duidelijk welke meerwaarde jongerenwerk heeft", zegt wethouder Frank Vrolijk.

Op verschillende plekken in Etten-Leur kwamen tijdens de lockdowns klachten binnen over overlastgevende jeugd. Daar heeft het jongerenwerk op ingespeeld met extra activiteiten, zegt Vrolijk. ,,En daar zal deze extra fte ook deels voor worden ingezet. Maar we willen nadrukkelijk ook oog hebben voor de achtergrond van zulke overlast: de problemen van jongeren zelf.”

,,Als je vaak op straat hangt en je gedraagt je daar niet okee, dat komt meestal ergens vandaan. We willen activiteiten organiseren om te voorkomen dat jongeren anders ergens rondhangen terwijl de buurt dat niet prettig vindt. Maar we willen daarmee ook in het oog houden hoe het met jongeren gaat, en of we ze ergens mee kunnen helpen.”