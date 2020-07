Coronacrisis: Etten-Leur krijgt compensatie van 9 ton

ETTEN-LEUR/MOERDIJK - Omdat Etten-Leur en Moerdijk net als andere gemeenten in Nederland vanwege de coronacrisis extra uitgaven moest doen en op andere punten juist inkomsten misten, krijgen ze compensatie van de landelijke overheid.

Wat Etten-Leur betreft, gaat het om een bedrag van bijna 9 ton. Dit geld is onder meer bedoeld om gemiste parkeerinkomsten en verliezen bij lokale culturele instellingen deels goed te maken. Ook een deel van de tegenvallers door extra kosten in jeugdzorg, Wmo en de sociale werkvoorziening zijn in dit eerste compensatiepakket meegerekend.

Compensatiepakket

Alle gemeenten in Nederland krijgen een compensatiepakket vanuit Den Haag; de hoogte daarvan verschilt per gemeente, omdat die afhangt van lokale omstandigheden. Het kabinet wil met dit steunpakket voorkomen dat gemeenten door de bijzondere omstandigheden in de financiële problemen komen.

Nog niet alles meegenomen

Een aantal terreinen waarop gemeenten extra kosten moesten maken vanwege de coronacrisis, zijn in dit eerste compensatiepakket nog niet meegenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de noodopvang die gemeenten moesten regelen voor de kinderen met ouders in cruciale beroepen, of om de extra kosten die de Veiligheidsregio’s en GGD’s hebben gemaakt.

Extra geld voldoende?

Etten-Leur kan nog niet precies inschatten of het extra geld uit Den Haag voldoende zal zijn om de tegenvallers vanwege het coronavirus op te vangen.

Omdat dus nog niet duidelijk is hoeveel compensatie er later dit jaar nog komt, maar ook omdat de gemeente nog geen helder zicht heeft op de omvang van de extra kosten.

Parkeerinkomsten

Waar daar al wel zicht op is, lijkt de compensatie vooralsnog op orde, schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Zo is van de 9 ton die nu is toegezegd ruim 340.000 euro bedoeld om gederfde parkeerinkomsten te compenseren, en dat bedrag lijkt de gemiste parkeerinkomsten ‘grotendeels te dekken’.

Moerdijk: later bekend

Hoeveel de gemeente Moerdijk krijgt als compensatie, wordt pas later deze week bekend. Wel zijn al enige details vrijgegeven. Zo krijgt Moerdijk in elk geval 48.000 euro compensatie voor toeristenbelasting, 131.000 euro als compensatie voor de integratie-uitkering participatie en bijna 19.000 euro extra voor de voorschoolse voorziening peuters.

De rijksoverheid steekt in totaal meer dan een half miljard euro in dit eerste compensatiepakket voor gemeenten, provincies en waterschappen.