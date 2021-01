Coronacijfers Etten-Leur en Moerdijk dalen nog verder

interview Jeugdland moet laagdrempe­lig en ongedwon­gen blijven: ‘Het leuke is juist dat het niet over geld gaat’

9:00 Ze was tien jaar bestuurslid en is nu nog vertrouwenspersoon van de Stichting Jeugdland in Etten-Leur. Verloofde Joost is er penningmeester, maar ook haar vader at er zijn frietjes. ,,Jeugdland is een virus. Als je ermee besmet raakt.... Al is het vreemd om dat in deze tijden te zeggen.”