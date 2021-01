Corona-teststraat in Etten-Leur sluit eind januari de poorten

ETTEN-LEUR - De coronateststraat in Etten-Leur sluit na 27 januari. Er zijn geen plannen voor een andere testlocatie in die gemeente. Dat betekent dat inwoners van Etten-Leur vanaf eind januari meestal naar Breda of Roosendaal zullen moeten voor een coronatest op een GGD-testlocatie.

Het huurcontract voor de hal waarin de Etten-Leurse testlocatie huist eindigt deze maand. De teststraat aan de Oude Kerkstraat opende op 1 september de poorten en is straks bijna vijf maanden in gebruik geweest. Volgens Linda Vlamings, woordvoerster van de GGD West-Brabant, wordt er niet actief gezocht naar een alternatieve testlocatie in Etten-Leur.

Quote De teststra­ten in buurgemeen­ten blijven, dus hoeven mensen straks niet heel ver te reizen voor een test

Vlamings: ,,Etten-Leur ligt tussen Breda en Roosendaal in; in die buurgemeenten blijven de teststraten wel. Dat betekent dat mensen uit Etten-Leur uiteindelijk niet heel ver hoeven te reizen voor een coronatest, als de locatie in hun eigen gemeente gesloten is.”

Volledig scherm September 2020: drukte bij de corona-teststraat in Etten-Leur. © Pix4Profs/René Schotanus

Iets minder tests

In Breda en Roosendaal worden volgens Vlamings over het algemeen iets meer tests afgenomen dan in Etten-Leur, al zegt de GGD-woordvoerster dat het om kleine verschillen gaat. ,,En die verschillen hebben er niets mee te maken dat de teststraat sluit. We konden gewoon niet langer op deze locatie blijven.”

De andere bestaande teststraten in de regio West-Brabant blijven voorlopig wel gewoon open. In onze GGD-regio gaat het behalve om de teststraten in Roosendaal en Breda (bij de locatie Langendijk van het Amphia Ziekenhuis) ook om een teststraat op het bedrijventerrein in Raamsdonksveer.

Megateststraat

Ook werd deze week bekend dat er een grote teststraat bij komt in West-Brabant. Aan de Wattstraat in Bergen op Zoom wordt nu gewerkt aan een grote testlocatie, waar straks elke dag ongeveer 3000 mensen een coronatest kunnen ondergaan - dat is net zoveel als nu in de vier bestaande teststraten samen. Die teststraat in Bergen op Zoom kan op een later moment overigens ook worden ingezet als vaccinatielocatie.

De eerste coronatests in die nieuwe megateststraat worden in principe op 1 februari afgenomen; als de behoefte aan tests op dat moment erg groot is, kan de openingsdatum eventueel een paar dagen naar voren worden gehaald.

Ook bij milde klachten

Het overheidsadvies is nog altijd dat iedereen met klachten die passen bij het coronavirus een test laat doen. Ook bij milde klachten, zoals een loopneus of lichte keelpijn. De uitslag van een test bij de GGD komt meestal binnen 48 uur. Op sommige locaties wordt al gewerkt met sneltesten; dan is een testuitslag binnen enkele uren bekend.