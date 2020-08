Corona deelde in april eerste klap uit op de lokale arbeidsmarkt

ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Het aantal mensen dat zonder baan kwam te zitten is de afgelopen maanden zowel in Etten-Leur als Moerdijk toegenomen. Vooral in april, kort na de gedwongen sluiting van een aantal bedrijfstakken, werden in beide gemeenten veel meer ww-uitkeringen aangevraagd dan normaal.

De lokale ww-cijfers laten zien dat het virus in die maand zijn eerste harde tik uitdeelde op de regionale arbeidsmarkt. In Etten-Leur schommelde het aantal nieuwe ww-aanvragen per maand daarvoor steeds rond de 15; in april waren het er 42. In Moerdijk, ook gewend aan een ‘normale’ maandelijkse instroom van ongeveer 15 nieuwe ww-ontvangers, piekte het aantal aanvragen toen op 39. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

In mei en juni lag het aantal ww-aanvragen in beide gemeenten overigens weer op of rond het gemiddelde. Dat kan ermee te maken hebben dat veel bedrijven die de allereerste schok van de crisis hadden doorstaan, inmiddels financiële steun van de overheid ontvingen. De komende tijd wordt landelijk een verdere stijging van de werkloosheid verwacht.

Quote Wie zijn of haar baan verliest vraagt ww aan in de plaats waar hij woont, niet waar hij werkt

Dat de ww-cijfers in Moerdijk in eerste instantie iets minder hard opliepen dan in Etten-Leur valt op, omdat er in Moerdijk meer banen zijn in sectoren die veel last hebben van de coronacrisis. Waarschijnlijk heeft dat er vooral mee te maken dat in Moerdijk relatief veel mensen van buiten de gemeentegrenzen werken. En als mensen hun baan verliezen vragen ze ww aan in de plaats waar ze wonen, niet waar ze werken.

Het UWV zette eerder op een rij in welke sectoren de grootste krimp te verwachten is. In Moerdijk werken relatief veel mensen in zo’n sector waarin krimp wordt verwacht. Het gaat dan bijvoorbeeld om de metaalsector en zakelijke dienstverlening (uitzendbureaus e.d.). In zulke sectoren is het risico dat werknemers hun baan verliezen groter dan in branches als onderwijs of zorg.

Quote 73 procent van de flexkrach­ten in Moerdijk werkt in een sector waarin het UWV gemiddelde tot grote krimp verwacht

Van alle Nederlandse werknemers met een vast dienstverband werkt ongeveer de helft in zo’n ‘krimpsector’. In Etten-Leur is dat 55 procent, in Moerdijk 60 procent. Mensen met een flexibel dienstverband, zoals freelancers en uitzendkrachten, werken nog veel vaker in zo’n sector: het gaat om 65 procent van alle Nederlandse flexkrachten, 70 procent van de mensen met een flexibel dienstverband in Etten-Leur en 73 procent van de flexkrachten in Moerdijk.

Maar zoals gezegd: wie een baan in Etten-Leur of Moerdijk verliest, vraagt daar niet altijd zijn of haar ww aan. Een Bredanaar die op het industrieterrein van Moerdijk ontslag krijgt, klopt vervolgens in de baroniestad aan voor ondersteuning. Waar je woont, daar betaalt de gemeente je ww.

Etten trok het kortje strootje

Etten-Leur heeft meer kans om de nadelen van die regel te gaan voelen dan Moerdijk. Want Etten-Leur kent een ‘negatief penselsaldo’, legt een gemeentewoordvoerder uit. ,,Er zijn meer inwoners werkzaam buiten de gemeentegrens, dan er inwoners uit andere gemeenten in Etten-Leur werken.”

Er zijn dus relatief veel mensen die ‘buiten de deur’ hun baan kunnen verliezen, maar dan wel in Etten-Leur aan moeten kloppen voor ww. In Moerdijk, dat een werkgelegenheidsfunctie heeft voor de hele regio, ligt dat juist andersom.

,,We weten dat in de sectoren in Moerdijk, zeker op het haven en industriegebied, veel mensen werkzaam zijn van buiten de gemeente”, meldt een woordvoerdster van die gemeente. ,,Mogelijk zijn mensen wel hun baan verloren in Moerdijk, maar wonen zij in andere gemeenten.”

Quote Et­ten-Leur kent in verhouding meer inwoners die economisch gezien kwetsbaar zijn

De werkloosheidscijfers in Etten-Leur lagen trouwens al langer wat hoger dan bij de buren in Moerdijk, zegt de Ettense woordvoerder. Dat heeft te maken met de lokale sociaal-economische situatie. ,,Etten-Leur kent in verhouding meer inwoners die economisch gezien kwetsbaar zijn, onder andere meer lager opgeleiden, meer eenoudergezinnen en meer voortijdig schoolverlaters.”