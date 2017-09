'Controle veehouders in Etten-Leur is goed'

ETTEN-LEUR - De intensieve veehouderijen in Etten-leur worden voldoende gecontroleerd op onder meer uitstoot van stikstof en ammoniak. Dat stelt het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad.

,,Het aantal intensieve veehouderijen in Etten-leur is beperkt. Er zijn er tien en deze bedrijven worden jaarlijks of tweejaarlijks gecontroleerd." De situatie in Etten-Leur is niet te vergelijken met die in Midden- en Oost-Brabant waar veel intensieve veehouderijen staan, wil het college maar zeggen.

De provincie liet recent weten dat 'het beter controleren van veehouderijen' hard nodig is. In vijftien gemeenten heeft de provincie onderzoek gedaan, bij een flink aantal wordt niet adequaat opgetreden bij overtredingen of worden niet voldoende controles uitgevoerd.

In Etten-Leur is daar volgens het college geen sprake van. ,,We hebben wel wat meer melkveehouders, daarvan zijn de emissies van ammoniak relevant. Die bedrijven krijgen eens per drie jaar controle. De omgevingsdienst krijgt jaarlijks genoeg geld om dat werk te doen."

Etten-Leur wijst er verder op dat de provincie net als gemeenten een toezichthoudende taak heeft op veehouderijen, namelijk als het gaat om de gevolgen van de uitstoot van bijvoorbeeld ammoniak voor natuurgebieden.

De provincie is van plan om vanaf 2018 het project 'intensivering toezicht veehouderijen' te beginnen. De gemeente Etten-Leur heeft toegezegd daar aan mee te doen.