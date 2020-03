Container met bouwspullen uitgebrand in Etten-Leur

Koningsdag afgelast of verzet? Zo denkt jouw woonplaats erover

24 maart ROOSENDAAL / BERGEN OP ZOOM / ZEVENBERGEN - Buitengewoon vervelend, vinden alle Oranjecomités in West-Brabant het dat de feestelijkheden op Koningsdag dit jaar niet doorgaan. Maar ze begrijpen het. En ze zijn blij dat er nu duidelijkheid is. ,,We zagen het aankomen.”