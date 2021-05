Complex met 50 XL garageboxen op Vosdonk

Initiatiefnemer is GaragePark dat vermoedelijk eind dit jaar met de bouw van het complex begint, het vierde in de provincie Brabant. Ook in Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda zijn al dergelijke parken. Volgens het bedrijf is er in de regio een groeiende vraag naar flexibele opslag- en bedrijfsruimtes. ,,We merken dat niet alleen ondernemers uit Etten-Leur hier behoefte aan hebben, maar ook in omliggende plaatsen als Rucphen, St. Willebrord en Sprundel", zegt directeur Rick Venema.

Boxen zijn beveiligd, hebben sanitair en hebben eigen postbus

De garageboxen op Vosdonk worden 29 vierkante meter groot en huurders of kopers kunnen er 24 uur per etmaal gebruik van maken. Ze zijn beveiligd met camera's, een hoog hekwerk en inbraak- en brandalarmen, ze zijn voorzien van sanitair en elke box krijgt een eigen postbus. Volgens GaragePark worden de garageboxen soms ook als belegging gekocht omdat ze een aantrekkelijk rendement kunnen opleveren. Een box is te koop voor 45.990 euro, de huurprijs is 345 euro per maand (allebei exclusief BTW).

Vermoedelijk eerste kwartaal 2022 klaar

Het Etten-Leurse park is het 35e dat GaragePark bouwt in Nederland, tezamen tellen die 5.000 boxen. Het bedrijf stelt marktleider te zijn als het gaat om dit soort complexen en roemt de ligging van het Etten-Leurse park, dichtbij de snelweg en dus goed bereikbaar. De verwachting is dat de bouw in het eerste kwartaal van 2022 klaar is.

GaragePark heeft de grond niet van de gemeente Etten-Leur gekocht maar van een andere partij. Het bestemmingsplan laat de vestiging van een garageboxencomplex in ieder geval toe, laat de gemeentewoordvoerder weten.

Volledig scherm Artist impression van de nieuw te bouwen garageboxen op industrieterrein Vosdonk in Etten-Leur. © GaragePark