Communicatie zonder achilleshiel bestaat niet: ‘Je moet niet bang zijn voor wrijving’

ETTEN-LEUR - De unitmanager van kinderopvang Doremi was vrijdag wat verbaasd toen zij een journalist aan de lijn kreeg. Die belde om even te checken of de ouders al wisten dat er mogelijk tiny houses naast Doremi komen, vóórdat dat nieuws in de krant zou staan. Maar de manager wist het zelf nog niet. ,,En ons adres staat erbij? Weet je dat zeker?”

Er stond binnen een week een gesprek met iemand van Alwel op de agenda, vertelde ze: die zou iets komen toelichten. Maar dat er mogelijk 20 tijdelijke woningen op het terrein bij Doremi komen, werd vorige week openbaar vóórdat zij was bijgepraat. Ironisch genoeg via een document dat juist moet voorkomen dat Etten-Leurenaren door plannen worden overvallen.

Mooi galgje-woord

De gemeente introduceerde eerder dit jaar een nieuwe werkwijze als het gaat om communicatie rondom grotere projecten. Dat gebeurde nadat vanuit de samenleving en gemeenteraad kritiek kwam op het soms gebrekkige contact tussen plannenmakers - waaronder de gemeente zelf - en de mensen die door hun plannen geraakt kunnen worden.

Te vaak bleek de invloed van belanghebbenden op plannen beperkt, omdat die in een vergevorderd stadium verkeerden voordat zij hun mening konden geven. En dat terwijl Etten-Leur al jaren hamert op wat met een mooi galgje-woord ‘burgerparticipatie’ heet: inwoners ruim baan geven om mee te denken.

Achilleshiel

Sinds deze zomer zet de gemeente daarvoor sterk in op startnotities en ‘routekaarten’. Die bepalen in een pril stadium wie allemaal over een nieuw plan worden ingelicht, wanneer, en hoe zij invloed uit kunnen oefenen. De raad kan zo’n notitie nog bijschaven, daarna pas klinkt het startschot voor planontwikkeling. Een mooie aanpak, maar niet zonder achilleshiel.

Dat bleek toen de startnotitie voor de tiny houses naast Doremi bij de raadsstukken verscheen - en die opvang daar via een journalist alsnog door overvallen werd.

,,Het voelt dan alsof er iets mis gaat in de volgorde”, ziet ook burgemeester Miranda de Vries. ,,Maar wat hier gebeurd is klopt. Dit is het proces waar we voor gekozen hebben.” Ook in de toekomst zullen mensen nog via via over plannen horen voordat zij direct zijn ingelicht. ,,Je ontkomt daar niet aan. Je kunt niet precies tegelijk én de gemeenteraad én je inwoners inlichten. Met de startnotities toetsen raadsleden nu aan de voorkant of wij de juiste mensen bij planvorming betrekken, of we de juiste stappen in de juiste volgorde zetten, en of we de juiste kaders hanteren. Als je toch vast belanghebbenden in gaat lichten voordat de gemeenteraad zich daarover heeft uitgesproken, dan kan díe weer niet de rol spelen die hij hoort te hebben.”

,,Dit is het proces waar een meerderheid een paar maanden geleden voor gekozen heeft en waar we nu ervaringen mee op moeten doen.”

Ook in de toekomst zullen mensen nog via via over plannen horen voordat zij direct zijn ingelicht. ,,Je ontkomt daar niet aan. Je kunt niet precies tegelijk én de gemeenteraad én je inwoners inlichten."

Quote De eerste keer dat je hoort dat er iets gebeurt in je straat of buurt leidt bijna altijd tot onrust en spanning: dat is normaal Miranda de Vries, burgemeester

Het lastige, zegt De Vries, is dat er altijd een moment blijft waarop mensen iets voor het eerst horen. ,,En de eerste keer dat je hoort dat er iets gebeurt in je straat of buurt leidt bijna altijd tot onrust en spanning: dat is normaal. Waar wij nu op oefenen - onze ambtenaren, de gemeenteraad - is hoe we ervoor zorgen dat informatie zo zacht mogelijk landt.”

Het is niet ideaal, zegt De Vries, maar dit is het beste proces dat Etten-Leur nu voorhanden heeft. ,,Het is een leerproces. En wat voorbeelden zoals bij de tiny houses ons nu vooral leren, is hoe ontzettend lastig dit thema is. Niet alleen voor ons; hier worden boekenkasten vol over geschreven. Je ziet overal dat inspraakprocessen leiden tot flinke wrijving. Daar moet je ook niet bang voor zijn. Dat er wrijving is betekent niet dat zo’n proces niet goed loopt - wrijving hoort erbij. We zoeken bewust verschillende gezichtspunten, vanuit het geloof dat het leidt tot een beter eindresultaat.”

Eind dit jaar evalueert Etten-Leur de eerste ervaringen met de startnotities en routekaarten die ervoor moeten zorgen dat inwoners ‘royaal en vroegtijdig’ mee kunnen praten over plannen. Een jaar later volgt nóg een evaluatie.