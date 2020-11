Communicatie blijft achilleshiel in Etten-Leur

Wendy werkt tijdelijk niet in de tostibar, maar bij de tandarts en op school

12 november ETTEN-LEUR - ,,Goedemiddag mevrouw, onder welke naam heeft u een afspraak?”. Nee, Wendy Goos is niet aan het werk in de horeca. Zij is tijdelijk te vinden bij BlinQ Tandartsen en KSE Etten-Leur.