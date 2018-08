Dat antwoorden B en W van Etten-Leur op vragen van de VVD-fractie over een incident, op 5 juni van dit jaar, in een vestiging van GGz Breburg, instelling voor geestelijke gezondheidszorg, aan het Lichttorenhoofd. Een bewoner overgoot zich daar met een chemische vloeistof. En dat was niet voor de eerste keer.

Omdat het om een gevaarlijke, bijtende vloeistof ging werden behalve de brandweer ook ambulance en politie opgeroepen. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het nu met hem gaat is onbekend.

Het is ook om privacyredenen dat het college niet inhoudelijk ingaat op de vragen van de VVD. Wel zijn B en W het met de liberalen eens dat 'dit voor de persoon zelf een onacceptabele toestand is en hij tegen zichzelf beschermd moet worden.'

De VVD gaf in de vragen aan dat 'dit een traumatische ervaring op kan leveren voor spelende kinderen en andere omwonenden en dat kunnen we niet accepteren.' Ook daar is het college het mee eens.

"Direct na dit incident is overleg gevoerd met de manager bedrijfsvoering van de GGz, de brandweer en de politie. Het incident speelde zich af in de woning van betrokkene, waardoor de maatschappelijke impact beperkt is gebleven."