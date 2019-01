Coalitie Etten-Leur trapt voortijdig op rem: ‘Hallo! Eerst bij ons komen voor je geld uitgeeft’

Dat bleek maandagavond tijdens de vergadering ‘De raad luistert’, waar een ambtenaar kwam vertellen waarom en hoe het stadhuis en het Oude Raadhuis worden aangepast om te voldoen aan de eisen van deze tijd. Aanpassingen aan de klimaatbeheersing en de werkomgeving, voor een bedrag van bijna 2,8 miljoen euro.

De laatste zin van het laatste plaatje van de presentatie (‘Indien noodzakelijk komen we met een voorstel naar de raad voor aanvullende financiering’, schoot fractievoorzitter Ronnie Buiks (CDA) duidelijk in het verkeerde keelgat. ,,Hallo! Eerst bij ons komen en vragen of wij meerkosten accepteren. Zet ons niet met de rug tegen de muur. Ik erger me hier mateloos aan", aldus de christen-democraat.

Zoals deze krant onlangs meldde, wordt het ‘plafondbedrag’ waarvan in 2016 nog sprake was, mogelijk niet gehaald. ,,Omdat er nog geen beslissing is over hoe de verbouwing definitief wordt uitgevoerd, is nog niet aan te geven of we binnen de bestaande budgetten blijven", liet de gemeente eerder deze maand weten. De verbouwing is maandag gestart. De vraag is of de post Onvoorzien toereikend is.

Beleving

Buiks kreeg op iets minder felle toon steun van coalitiegenoten APB en VVD. Wethouder Jan Paantjens verzekerde Buiks dat hij diens ‘beleving snapt’ en dat het geenszins de bedoeling is om geld uit te geven waarvoor de raad geen goedkeuring gaf. ,,Wij voeren geen werkzaamheden uit waar nog geen budget voor is. De aanpassingen waar wél budget voor is, zijn vanmorgen gestart", aldus Paantjens maandagavond.