Coaching in Etten-Leur: Harde Leerschool helpt jongeren terug de maatschappij in

Volledig scherm Archieffoto: Gerard van Offeren/Pix4Profs © Gerard van Offeren/Pix4Profs

Op het rugbyveld in Etten-Leur maken de eerste jongens kennis met elkaar. Volgende week zijn er weer drie instroomdagen, waarna op 9 oktober het echte werk begint.

,,We zijn hier op uitnodiging van de gemeente Etten-Leur", zegt Ed Oskam namens de Harde Leerschool. ,,In acht weken proberen we jongeren klaar te stomen voor een baan of opleiding.”

Groeiproces

De initiatiefnemers doen dat door de jongeren 's ochtends een rugbytraining te geven en hen 's middags te begeleiden in hun persoonlijke groeiproces. Ook wordt er in de acht weken drie dagen bij de commando's in Roosendaal gebivakkeerd en staat er een rugbywedstrijd tegen Nyenrode Business School, de ‘bovenkant van de samenleving’ op het programma.

Banenmarkt

De programmaonderdelen zijn gericht op het fysiek en mentaal benaderen en oprekken van grenzen waardoor deelnemers het maximale uit zichzelf kunnen halen.

Quote De werkgevers gaan met de jongeren in gesprek Ed Oskam, Harde Leerschool

,,In de zevende week is er een banenmarkt", zegt Oskam. ,,Vijftien bedrijven uit de regio hebben zich al aangemeld om mee te doen. De werkgevers gaan met de jongeren in gesprek en, bij succes, kunnen ze voor zes maanden bij het bedrijf komen werken om te kijken of er een klik voor langere termijn is.”

Feest