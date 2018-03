Clubs uit de regio kunnen anderhalve ton verdelen bij Clubkascampagne van Rabobank

Etten-Leurse wethouder Jean-Pierre Schouw stopt: 'Ik wil rust voor het thuisfront'

27 maart ETTEN-LEUR Als 'broekie' van 24 komt hij voor het Algemeen Plaatselijk Belang (APB) in de Etten-Leurse gemeenteraad om vier jaar later wethouder te worden. Twaalf jaar zetelt Jean-Pierre Schouw op het pluche. Hij had moeiteloos een periode kunnen bijtekenen nu 'zijn' APB als grootste partij uit de verkiezingen is gerold. Maar Schouw verlaat de politieke arena. Na jaren in de spotlights staan verlangt de inmiddels veertiger naar een functie in de anonimiteit. Hij wil meer tijd hebben voor zijn gezin. ,,Rust voor het thuisfront. Onze zoon Nick heeft een paar keer gezegd het niet leuk te vinden dat ik zo veel weg ben. Dat heeft mij zeker getriggerd." Een weloverwogen besluit, maar genomen met een beetje pijn in het hart. ,,Ik moet wel afkicken, ik ga het missen."