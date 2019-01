Clubs in Etten-Leur kunnen een duurzaamheidslening aanvragen

Via een aanvraagformulier op de website van de gemeente kan tot en met 30 november een lening (tot maximaal 1 ton) aangevraagd worden. Niet iedere club kan een lening aanvragen. Voorwaarde is onder meer dat het moet gaan om bestaande gebouwen in de gemeente Etten-Leur die hoofdzakelijk bestemd en in gebruik zijn voor maatschappelijke, sportieve of religieuze doeleinden.



De lening is bedoeld voor maatregelen en/of de aanschaf van bijvoorbeeld een warmtepomp(-boiler), een zonneboiler voor tapwater, warmteterugwinning uit ventilatie, gevel-, dak-, spouwmuur- of vloerisolatie, energiezuinige veldverlichting (voor sportverenigingen) en zonnepanelen.