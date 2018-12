Clint (9) uit Etten-Leur als goochelaar op het podium bij kerstshow attractiepark Toverland

video ‘Wiet? Jongen, dat is echt niet leuk meer. De risico's zijn veel te groot geworden’

15 december BREDA - ,,Waar zijn mijn wietplantages gebleven!?” Burgemeester Paul Depla van Breda schreeuwde het begin deze maand uit op een conferentie in Den Bosch over criminele netwerken in België en Nederland. De noodkreet van de bestuurlijke crimefighter, ten overstaan van tientallen politiespecialisten, was natuurlijk cynisch bedoeld maar had een serieuze ondertoon.