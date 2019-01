Circustent Etten-Leur tot de nok toe gevuld: ‘Iedere keer weer een groot succes’

ETTEN-LEUR - De blauwgele circustent in het Brabantpark in Etten-Leur was gisteren tot de nok toe gevuld. Ruim achthonderd mensen kregen er een gratis voorstelling voorgeschoteld die werd betaald door de Lions Club Etten-Leur en omstreken.

Mensen in een rolstoel, met een beperking, met een minimaal inkomen, vluchtelingengezinnen en uit huis geplaatste kinderen waren voor het kerstcircus uitgenodigd. Aan die uitnodiging werd massaal gehoor gegeven. Zo massaal, dat er twee parkeerwachten waren ingeschakeld om de bezoekers naar het parkeerterrein van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur te leiden.

Groot succes

“We organiseren dit om het jaar”, zegt Johan Ewijk van de Lionsclub. “Dit is nu de vijfde keer. Iedere keer weer is het een groot succes.” De tickets voor de circusshow betaalde de Lionsclub van inkomsten uit onder andere een Wijn- & Spijsavond. “En er helpen vandaag veertig vrijwilligers mee. Onze leden, maar ook familie en vrienden daarvan. Het is mooi dat we op deze manier iets voor anderen kunnen betekenen.”

Ondertussen stromen de bezoekers binnen. Een voor een zoeken ze een plekje in de tent. De rolstoelgebruikers krijgen de beste plek: helemaal vooraan.

‘Leuk uitje’

Een van de gasten die op de tribune zitten is Walter Dekkers (65) uit Etten-Leur. “Mijn vrouw is gehandicapt. Zij zit daar, vooraan.” Dekkers knikt naar voren, waar rolstoelgebruikers in een cirkel op de eerste rij zitten. “Vanuit de Zonnebloem kregen wij het bericht dat de Lions Club dit organiseert. Ik vind het geweldig! Zelf ben ik nog nooit in het circus geweest, omdat mijn vrouw er vroeger met de kinderen heenging. Voor mij is het dus ook een leuk uitje. Het is fantastisch hoe dit wordt geregeld.”

Elly Beek (63) uit Breda is het roerend met hem eens. “Ik ben hier met mijn moeder. Ze zit in een rolstoel dus zou zelf niet zo snel naar het circus gaan. Je weet dan van tevoren toch nooit hoe het is geregeld met zitplaatsen en dergelijke.” Ook Beek vindt de middag uitstekend georganiseerd. “Het is prachtig dat ik mee mag. En wat kost het mij nou? Alleen een vrije middag! Dat is toch super.”